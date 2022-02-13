النزاهة: استقدام محافظ بابل لارتكابه عمداً يخالف واجباته الوظیفية

2022/02/13 | 12:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور امر استقدام بحق محافظ بابل لارتكابه عمداً يخالف واجباته الوظیفية.وذكر بيان للهيئة، ان “دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الحالي، على خلفيَّة قيام اللجنة المركزيَّة […]

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