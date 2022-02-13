2022/02/13 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على 14 متسللا من الجنسية الاسيوية في ميسان » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:30

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