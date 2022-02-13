مانشستر يونايتد يحسم قراره النهائي بشأن ضم هالاند

2022/02/13 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم نادي مانشستر يونايتد المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قراره النهائي بشأن ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، ايرلينج هالاند، في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “مانشستر يونايتد لن يدخل في صراع الأندية المتنافسة على ضم، إيرلينج هالاند، ولكن هناك هدفاً يسعى إليه النادي الإنجليزي”.وبينت الصحيفة […]

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