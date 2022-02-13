2022/02/13 | 12:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: puT6rdh2yd8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهيج القولون .. اسبابه وعلاجة ..مع دكتور سامي سالم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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