2022/02/13 | 12:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtNM93e_bxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج استشارات قانونية يتناول بعض المواد الدستورية ذات علاقة مباشرة بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج استشارات قانونية يتناول بعض المواد الدستورية ذات علاقة مباشرة بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).