2022/02/13 | 12:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PonZMP0s86U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح حقي الحيالي .. قارئ مقام اذهل العراقيين والعرب بقدراته الصوتية .) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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