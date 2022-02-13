الفتح : اتفاق العصائب والتيار أسهم باحتواء الازمة الأمنية في ميسان

2022/02/13 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اشاد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق عن محافظة ميسان كريم عليوي , الاحد , باتفاق اللجنة المشتركة بين العصائب والتيار الصدري لنزع فتيل الازمة بميسان، مبينا ان الاتفاق اسهم في استقرار الوضع الامني ودعم القانون.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” الجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة […]

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