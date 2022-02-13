2022/02/13 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور امر استقدام بحق محافظ بابل، لارتكابه عمداً مايخالف واجباته الوظیفية.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ …

ظهرت المقالة لمخالفته واجباته الوظيفية عمداً..



أمر قضائي بإستقدام محافظ بابل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمخالفته واجباته الوظيفية عمداً.. أمر قضائي بإستقدام محافظ بابل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمخالفته واجباته الوظيفية عمداً.. أمر قضائي بإستقدام محافظ بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).