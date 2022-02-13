المفكر التنويري - أحمد الخميسي

2022/02/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي عهد الملك فاروق كان معمولا بألقاب مثل الباشا والبك وصاحب العزة، الآن أصبحنا نسمع عن منح ألقاب من نوع آخر في مجال الفكر مثل: " المفكر التنويري"، وهو وصف غامض مرتبط بإثارة القضايا الدينية.



وذلك المفكر التنويري مؤمن بما جاء في الآية الكريمة : " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، فلماذا إذن يشغل نفسه ليل نهار بأولئك الذين آمنوا؟ ولماذا لا يخرج الدين وهو معتقد مقدس من دائرة النقاش إن كان يؤمن فعلا بحق من ......





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