مسرور بارزاني : اقليم كردستان ماضٍ في العمل لبناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية

2022/02/13 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني :" ان الاقليم ماضٍ في العمل من اجل بناء افضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع القضايا العالقة بشكل جذري وعلى أساس الدستور.وذكر بيان لحكومة الاقليم :" ان مسرور بارزاني عقد اجتماعا ، اليوم السبت مع القناصل والمبعوثين والدبلوماسيين للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في إقليم كردستان ، وخلال الاجتماع، سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الداخلي في الاقليم ، فضلاً عن الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وآخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".وتحدث رئيس الحكومة عن الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بما يخدم جميع المواطنين العراقيين والمكونات المختلفة، ويسهم في تحقيق الاستقرار السلمي والامني في العراق.وتطرق الى برنامج عمل حكومة الاقليم الهادف لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الايرادات وخفض النفقات واعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الاجانب والمحليين ورقمنة الخدمات، في خطوة مهمة لتطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية بطريقة حديثة وعصرية، والحد من الفساد من خلال نظام يتم خلاله معرفة الانفاق الحكومي اليومي على نحو إلكتروني وشفاف وواضح./ انتهى9

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