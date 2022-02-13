"الدواء الامريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "اوميكرون"

2022/02/13 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها صرحت بالاستخدام الطارئ لدواء جديد لعلاج المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فعال ضد متحور "أوميكرون".وحسب بيان الدواء الأمريكية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، يستخدم الدواء الجديد واسمه "بيبتيلوفيماب/ Bebtelovimab"، لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عاماً فما فوق) ذوي الوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل.وأشار البيان إلى أن الدواء مخصص لمن هم معرضون لخطر كبير للعدوى الحادة والذين لا يمكن وصولهم إلى خيارات علاج كورونا البديلة المعتمدة.ووفقا للبيان، فإن الدواء عبارة عن حُقن يتم تسريبها في المحلول الوريدي.لكنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالاوكسجين جراء العدوى.في المرحلة الأولى تم اختيار 150 مريضًا بشكل عشوائي لتلقي حقنة واحدة من "ببيتيلوفيماب" مع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.وفي الثانية، تلقى 176 مريضًا إضافيًا من ذوي الخطورة العالية عقار "ببيتيلوفيماب" مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة.وكانت معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا حتى اليوم التاسع والعشرين من التجارب، والتي سجلت في أولئك الذين تلقوا عقار "ببيتيلوفيماب" بمفرده أو مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة أقل عموماً من معدل الوفيات المبلغ عنها لدى من تلقوا الدواء الوهمي./انتهى9

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