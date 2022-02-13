تراجع حاد بالاصابات وعودة الوفيات بفيروس كورونا في محافظة عراقية

2022/02/13 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، تسجيل تراجع حاد بالاصابات بفيروس كورونا، في مقابل عودة الوفيات بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الفرق الصحية في ديالى سجلت 47 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو يمثل اكبر تراجع خلال شباط الجاري مع تسجيل حالتي وفاة بعد مرور 48 ساعة على خلو سجل المحافظة من الوفيات بسبب مضاعفات الوباء".

واضاف، ان "حالات الشفاء كانت 40 حالة وهو يمثل تراجع اخر مؤكدا بان اجمالي الاصابات التراكمية تجاوز حاجز 82 الف اصابة والشفاء اكثر من 80 الف حالة والوفيات 558 حالة".

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