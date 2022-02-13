2022/02/13 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، عن القبض على 14 متسللا من الجنسية الاسيوية بحوزتهم كميات من المخدرات في ميسان من احدى دول الجوار.

وقالت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان ولتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي وتامين الحدود في تلك المحافظة، حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط محاولة تسلل والقاء القبض على 14 متسللاً من الجنسية الاسوية".

وأضافت انها "تمكنت أيضاً من ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة"، مبيناً انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتسللين التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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