2022/02/13 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم احد خريجي محافظة المثنى، اليوم الاحد، على محاولة الانتحار بسبب الشعور باليأس من الحصول على تعيين حكومي.وبحسب مقطع فيديوي، حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، أظهر احد خريجي محافظة المثنى وهو يحاول الانتحار بعد شعوره باليأس من الحصول على تعيين حكومي.حيث حاول الانتحار وسط تظاهرة غاضبة للخريجين للمطالبة بالتعيين في المحافظة.[…]

ظهرت المقالة بالفيديو: خريج في المثنى يحاول الانتحار بسبب اليأس من التعيين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: خريج في المثنى يحاول الانتحار بسبب اليأس من التعيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: خريج في المثنى يحاول الانتحار بسبب اليأس من التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).