وضعها بموقف محرج على الهواء.. خاتم ألماس يثير شائعات حول المغنية أديل

2022/02/13 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال برنامج "غراهام نورتون شو" الكوميدي، تطرق المذيع البريطاني، غراهام نورتون إلى خاتم الماس الكبير الذي ظهر على إصبع المغنية أديل ووجه لها سؤلا حول ذلك، لكن أديل تهربت من الأسئلة حول شائعات خطوبتها وخوضها علاقة جديدة.

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