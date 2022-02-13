القبض على 14 متسللا اجنبيا في ميسان

2022/02/13 | 13:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد،القبض على 14 متسللا من الجنسية الاسيوية في ميسان.وقال رسول، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إنه “ضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان ولتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من احباط محاولة تسلل […]

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