دولة القانون: الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة لقبول مبادرة الاطار

2022/02/13 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاحد، عن ترقب انطلاق مباحثات سياسية حاسمة بين الكتل ، مبينا ان الـ 48 ساعة المقبلة ستكون نهائية.وقال الحيدري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان”مبادرة الإطار التنسيقي جاءت لتحريك الواقع السياسي وعلى القوى التباحث حول أهدافها”.وضاف انه “على جميع القوى السياسية التكاتف والتنازل عبر الحوار […]

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