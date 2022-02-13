بحوزتهم مخدرات.. القبض على 14 متسللا من الجنسية الاسيوية في ميسان

2022/02/13 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على (١٤) متسلل من الجنسية الاسيوية وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة الترياك اثناء تسللهم للدخول الى محافظة ميسان من احدى دول الجوار.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان ولتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي وتامين الحدود في تلك المحافظة ، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط محاولة تسلل والقاء القبض على (١٤) متسلل من الجنسية الاسيوية وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة".

واضاف البيان انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتسللين التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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