2022/02/13 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o-3CjvxV1tE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خدمت 9 سنين ونصف عسكرية و عمري 80 سنة .. أركب ستوتة ؟ .. ياعالم استحوا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خدمت 9 سنين ونصف عسكرية و عمري 80 سنة .. أركب ستوتة ؟ .. ياعالم استحوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).