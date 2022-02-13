بالوثيقة.. الداخلية تصدر ضوابط بشأن نشر منتسبيها بمواقع التواصل الاجتماعي

2022/02/13 | 13:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع التصوير بالثكنات.

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