كلوب: التجديد لصلاح؟ انظروا لميسي ورونالدو!

2022/02/13 | 13:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهداف المصري محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلوا إلى قمة مستواهم “في منتصف الثلاثينيات”.وينتهي عقد صلاح، الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو المقبل، مع ليفربول، بعد 18 شهرا، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.وأعرب قائد المنتخب […]

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