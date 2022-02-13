تطبيق “زووم” يتجسس على مستخدمي حواسيب “ماك” بسبب ثغرة

2022/02/13 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طرح تطبيق محادثات الفيديو والاجتماعات المرئية “زووم” حلًا خاصًا لإصلاح ثغرة أمنية قد تتسبب في ‏مشاكل خصوصية للمستخدمين.‏ وبسبب الثغرة، فقد شكا العديد من مستخدمي التطبيق من أن ميكروفونات حواسيبهم “ماك” تظل مشغلة ونشطة حتى بعد مكالماتهم واجتماعاتهم، بحسب رصد موقع “9to5Mac”.وقال متحدث باسم “زووم” في بيان رسمي، إنها حلت المشكلة من خلال […]

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