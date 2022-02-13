بعملية دقيقة.. انقاذ حياة طفلة تعاني من انسداد بالامعاء في الديوانية

2022/02/13 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر اربعة ايام تعاني من انسداد في الامعاء.وذكرت الدائرة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “فريقا طبيا في مستشفى النسائية والاطفال التعليمي تمكن من انقاذ حياة طفلة بعمر 4 ايام تعاني من انسداد الامعاء الولادي المعقد ووجود تشوه خلقي […]

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انقاذ حياة طفلة تعاني من انسداد بالامعاء في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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