حالات الشفاء من كورونا تواصل ارتفاعها في ميسان

2022/02/13 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … افاد مصدر في دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، بان معدل حالات الشفاء يواصل ارتفاعه امام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن ” المختبرات الصحية في محافظة ميسان سجلت خلال الساعات الماضية، شفاء 350 حالة من الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاجات اللازمة”.وأضاف، ان “دائرة صحة ميسان […]

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