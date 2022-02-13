المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية ترشيح “هوشيار زيباري” لرئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، الحكم بعدم دستورية ترشيح “هوشيار زيباري” لمنصب رئيس الجمهورية.

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