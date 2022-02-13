حلبجة تتصدر المحافظات بنسبة هطول الأمطار

2022/02/13 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، عن نسبة هطول الامطار على محافظات الاقليم منذ بدياة فصل الشتاء ولحد الآن.وقالت المديرية العامة للانواء الجوية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” نسبة الامطار التي هطلت على محافظات اقليم كوردستان خلال فصل الشتاء الحالي كانت جيدة بالاضافة الى هطول موجات من […]

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