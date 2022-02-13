تحالف الفتح: حسم قضية زيباري سيعيد الحراك السياسي من جديد

2022/02/13 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية سيعيد الحراك السياسي من جديد.

وقال الفتلاوي ان الحراك السياسي والتفاوض بين الأطراف السياسية شبه متوقف منذ أيام، لكن حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية سيعيد الحراك السياسي من جديد، وسيفتح باب التفاوض والحوار بين الأطراف كافة.

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