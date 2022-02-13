معرض تشكيلي واحتفال بشاعر مغترب في ميسان

2022/02/13 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقام نادي المثقفين العرب في ميسان ، اليوم السبت، معرضاً تشكيلياً تراثياً بعنوان (النجاح) للفنان علي صادق دروش ، تضمن عدداً من اللوحات المختلفة".وتم خلال المعرض الاحتفال بالشاعر العراقي المغترب في صربيا "صباح سعيد الزبيدي" بمناسبة زيارته لمدينة العمارة .وانشد خلال الحفل بعض قصائده استذكارا لمدينته الاولى ".وقال الاديب "محمد رشيد" مؤسس مؤتمر القمة الثقافي : ان الاحتفال شهد توقيع اتفاقية تعاون بين (نادي المثقفين العرب) و (مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد-صربيا)".وشهد المعرض حضور نخبة من المثقفين والادباء والكتاب والفنانين"./انتهى

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