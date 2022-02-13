دولتان عربيتان تدعوان مواطنيهما في أوكرانيا الى مغادرتها

2022/02/13 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعت وزارة الخارجية الكويتية رعاياها الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها.وقالت الوزارة في بيان : "على المواطنين الكويتيين الراغبين بالذهاب الى أوكرانيا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن"، داعية رعايها المتواجدين في أوكرانيا الى المغادرة للحفاظ على سلامتهم والتواصل مع السفارة الكويتية في كييف".الى ذلك ،دعت الإمارات مواطنيها الراغبين في زيارة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم فيما شددت على مواطنيها المتواجدين في كييف بالتواصل مع سفارتها هناك.ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا بين روسيا والغرب في وقت اكدت فيه روسيا تقليص عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كييف./انتهى8

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