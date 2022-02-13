2022/02/13 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشر كاظم جرو كريم، اليوم الاحد، بمهام قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.وبحسب وثيقة صادرة عن محافظة ذي قار حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، فإن كريم الذي يشتغل حالياً منصب قائممقام قلعة سكر باشر بمهام قائممقام قضاء الرفاعي وكالة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



قائممقام قضاء الرفاعي الجديد يباشر مهامه أولاً على ايرث نيوز.

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