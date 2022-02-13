المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن ترشيح زيباري - عاجل

2022/02/13 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، قراراً يقتضي بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

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