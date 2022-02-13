أحبها الجمهور أكثر من غيرها.. هذه الصورة فازت بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2021

2022/02/13 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت صورة بحيرة متجمدة وانعكاس أغصان الصفصاف فوق سطح المياه الجليدية على المركز الأول في جائزة مصور الحياة البرية للعام 2021.

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