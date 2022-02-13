2022/02/13 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت المحكمة الاتحادية، الاحد، منع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر اعلام القضاء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا تحرم هوشيار زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا تحرم هوشيار زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).