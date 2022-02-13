2022/02/13 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاحد، الوصول الى تفاهمات متقدمة مع التيار الصدري حول المشاركة في تشكيل الحكومة.وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاطار يمثل قوى سياسية مهمة في المشهد العراقي ومشاركته في الحكومة المقبلة شبه محسومة لافتا الى ان التفاهمات مع التيار الصدري وصلت الى مراحل متقدمة جدا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: وصلنا الى” تفاهمات” متقدمة مع الصدريين وحسمنا 90% من الاشكاليات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: وصلنا الى” تفاهمات” متقدمة مع الصدريين وحسمنا 90% من الاشكاليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).