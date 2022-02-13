زراعة كربلاء تعلن انتاج اكثر من 239 الف سمكة خلال الشهر الماضي

2022/02/13 | 13:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الاسماك سيتم تسويقها الى الاسواق المحلية قريبا.

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