استطلاع جوي عند الحدود مع إيران للحد من عمليات التهريب

2022/02/13 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتنفيذ استطلاع جوي واسع للسدة الترابية الحدودية مع ايران شرق محافظة ميسان.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الاستطلاع تم بحضور وزير الموارد المائية ونائب العمليات المشتركة وقائد قوات الحدود وقائد عمليات ميسان لتحديد الثغرات الامنية على الشريط الحدودي في عمق الاهوار الشرقية وامكانية غلقها والسيطرة عليها".

وأضاف، أن "الاستطلاع يأتي للحد من عمليات التهريب".

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