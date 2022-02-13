2022/02/13 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5m2NthYCFZI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يتمكن التيار الصدري من تشكيل الحكومة دون الاطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يتمكن التيار الصدري من تشكيل الحكومة دون الاطار التنسيقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).