2022/02/13 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _EaEIXqL8zM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: الايام الماضية شهدت جرائم عديدة وهناك عصابات تستخدم طائرات مسيرة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: الايام الماضية شهدت جرائم عديدة وهناك عصابات تستخدم طائرات مسيرة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).