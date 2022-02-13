2022/02/13 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك عارضين يبلغان الشخص بإصابته بالمتحور “أوميكرون”، حتى قبل ظهور نتيجة الفحص الإيجابية.وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية أنه مع انحسار السلالة الرئيسية في “أوميكرون”، بدأت تظهر سلالة فرعية تعرف بـ”أوميكرون الخفي”.وجرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى في ديسمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، وحملت اسم “BA.2”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنذار مبكر بشأن “أوميكرون الخفي”.. علامتان خطيرتان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنذار مبكر بشأن “أوميكرون الخفي”.. علامتان خطيرتان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).