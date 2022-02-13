المحكمة العليا تقصي هوشيار زيباري من سباق الرئاسة

2022/02/13 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعقدت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، جلستها الخاصة من أجل البت في قضية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، قبل أيام، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ"مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.

ونفى مستشار زعيم الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر، انسحاب هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال حيدر في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "سيعقد السيد هوشيار زيباري اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 3:30 بعد الظهر في مقر الرئيس مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء".

وأكد حيدر: "لا أساس للدعايات المتداولة بشأن الانسحاب من ترشيح زيباري لرئيس الجمهورية".

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