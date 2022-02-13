الانبار تعزم اقامة 5 مدارس عالمية حكومية لاستقطاب الكفاءات العلمية

2022/02/13 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ، الاحد، عزم حكومة الانبار المحلية انشاء 5 مدارس حكومية عالمية لاستقطاب اصحاب الكفاءات العلمية في الانبار .وقال العوسج في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية خصصت مساحة كافية في مدينة الرمادي، لأنشاء 5 مدارس عالمية حكومية لاستقطاب الكفاءات العلمية […]

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