الأمانة العامة تكشف عن مشروعين الكترونيين جديدين لإصدار الشهادات بوزارتي التعليم والصحة

2022/02/13 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن مشروعين الكترونيين جديدين لإصدار الشهادات بوزارتي التعليم والصحة.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن “هناك بعض الأمور التي تساعد على الفساد، مثل الإجراءات المتبعة في دوائر الدولة، إضافة إلى أن بعض الموظفين يسمحون بإنجاز المعاملات بما يناسبهم”.وأضاف، أن “برنامج الحوكمة الألكترونية […]

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