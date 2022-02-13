لجنة المسابقات تجري تغييراً في توقيت مباراة القوة الجوية وسامراء

2022/02/13 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اليوم الاحد، تغيير توقيت مباراة القوة الجوية وسامراء ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم.وذكرت اللجنة في تنويه، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مباراة القوة الجوية وسامراء ستقام عند الساعة الثامنة والنصف بعد غد الثلاثاء بعدما كانت مقررة عند الساعة الثامنة والربع، لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري […]

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