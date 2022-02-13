البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من أن غزو أوكرانيا ستترتب عليه كلفة باهظة وفورية

2022/02/13 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر مع روسيا

ووفقا للبيت الأبيض، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي خلال محادثة هاتفية من مغبة قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا مبينا إن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم وتفرض كلفة باهظة وفورية على روسيا.

كما شدد بايدن على أنه الولايات المتحدة تبقى مستعدة للجوء الى الدبلوماسية… الا انها مستعدة في الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين إن المكالمة كانت مهنية وغنية لكنها لم تؤد الى تغيير أساسي في الوضع المستمر منذ أسابيع .

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