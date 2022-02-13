عاجل | الاتحادية تقضي بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تقرر الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

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