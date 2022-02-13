رسول: اعتقال عدد من عناصر داعش في الأنبار وصلاح الدين

2022/02/13 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلقاء القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش.

وقال رسول في بيان ان قوات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظتي الأنبار وصلاح الدين نفذت عمليتين نوعيتين أسفرتا عن القبض على ستة من عناصر داعش فضلا عن نصب كمين محكم في محافظة بابل أثمر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخف بين المواطنين.

وأضاف اللواء يحيى رسول ان القوات الأمنية اعتقلت أحد المطلوبين من العناصر الارهابية وذلك بالتعاون مع آسايش إقليم كردستان العراق مؤكدا ان هذه العمليات تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

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