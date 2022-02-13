2022/02/13 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت السفارة الأميركية في أوكرانيا أن موظفيها غير الأساسيين سيغادرون كييف.وقالت السفارة في بيان أن "وزارة الخارجية الأميركية أمرت موظفي السفارة غير الأساسيين بمغادرة كييف".وكانت الخارجية الأمريكية قد أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة في كييف بالمغادرة، لكنها تركت الأمر لتقدير الأفراد غير الأساسيين إذا كانوا يريدون المغادرة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تأمر موظفي سفارتها في اوكرانيا غير الأساسيين بالمغادرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تأمر موظفي سفارتها في اوكرانيا غير الأساسيين بالمغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).