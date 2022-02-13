زيباري خارج سباق الرئاسة في العراق.. بقرار قضائي حاسم

2022/02/13 | 14:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من سباق الرئاسة في العراق، بعد قرار قضائي حاسم صدر اليوم الأحد.

فقد قررت المحكمة الاتحادية الحكم بعدم قانوينة ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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أتى هذا القرار عقب جلسة للمحكمة العليا عقدت اليوم من أجل البت بالدعوى المقامة ضد ترشح زيباري، على خلفية قضيا فساد تلاحقه.

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