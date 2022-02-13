قصيدة المشتهى - فاطمة الفلاحي

2022/02/13 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 141.تكتنز استكانته الحسرات،على عمر ضائع ورحيل ذات غفلة ...142.أيها العابر في دمي،ترجمك مسافات الغياب،بحصيف من شوقي إليك.143.حتى الندىتلاشى من على زجاج الروح،فتراكمتني الصور بالقلق المتواتر،هربتُ صوب قلبك،أيمم الأحداق بسفر حضورك،وحديث المرايا.144.وقد يكون وترًا من غياب،يمد حبال حنجرته بلحن مكسور،فيرتدك صدىً من سكون.



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