المهمات المرحلية الحالية والقادمة في سوريا - محيي الدين محروس

2022/02/13 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس تمر سوريا في مرحلة صعبة من تاريخها وتطورها، حيث يواجه المجتمع عدة مهام وعلى محاور متعددة.



من هنا، من الضروري التوافق على ترتيب هذه المهام، مما يساعد على تنفيذها بشكل ناجح.



تأتي ضرورة هذا التوافق لكي لا تتوزع النشاطات نحو المهمات المختلفة، فعندها تضيع الحلقة المركزية.



------------المهمة الأولى والمركزية: بذل كل الجهود الوطنية السورية من مختلف التنظيمات والشخصيات السياسية من أجل ......





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